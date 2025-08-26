Жителю Севастополя дали 14 лет за передачу данных ВСУ

Суд установил, что в период с июля по сентябрь 2024 года по переписке в интернет-мессенджере мужчину завербовал представитель спецподразделения Вооруженных сил Украины. Севастополец согласился за оплату собирать и передавать ему сведения военного характера. По заданию вербовщика Мыськов сфотографировал места размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота и переслал ему для дальнейшего использования против России. Тогда же он вступил в телеграм-канал, координируемый СБУ для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности, куда переслал сделанные им видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации.