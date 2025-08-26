ВС Башкирии оставил под стражей руководителя дирекции культурных программ

Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу защиты руководителя АНО «Дирекция культурных программ РБ» Гульнары Юриной. Таким образом, ранее вынесенное Советским районным судом Уфы постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу осталось в силе.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, 45-летняя обвиняемая продолжит находиться в следственном изоляторе до 6 сентября 2025 года. Напомним, Юрину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при реализации культурных программ.
