ВС Башкирии оставил под стражей руководителя дирекции культурных программ

Верховный суд Башкирии оставил под стражей подрядчика минкультуры РБ Гульнару Юрину.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу защиты руководителя АНО «Дирекция культурных программ РБ» Гульнары Юриной. Таким образом, ранее вынесенное Советским районным судом Уфы постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу осталось в силе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, 45-летняя обвиняемая продолжит находиться в следственном изоляторе до 6 сентября 2025 года. Напомним, Юрину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при реализации культурных программ.

