Севастополец получил 14 лет колонии за передачу данных ВСУ

Об этом сообщили в прокуратуре города.
Как установил суд, летом 2024 года мужчина через переписку в иностранном мессенджере был завербован представителем спецподразделения вооруженных сил Украины. Он согласился за вознаграждение собирать и передавать сведения военного характера. По заданиям куратора севастополец фотографировал места дислокации и маршруты передвижения кораблей Черноморского флота, а затем пересылал полученные материалы для использования против безопасности России.
Помимо этого, в тот же период он вступил в Telegram-канал, который координировался СБУ для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Туда, а также своему вербовщику, мужчина отправлял видеозаписи расположения и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год и штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Также сообщалось, что в Севастополе задержан гражданин России 1978 года рождения по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ, он через Telegram вышел на связь с представителем ВСУ и передавал украинской разведке координаты и данные о работе объектов ПВО города. Возбуждено уголовное дело, гражданину грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.