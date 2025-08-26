Севастополец получил 14 лет колонии за передачу данных ВСУ

Также сообщалось, что в Севастополе задержан гражданин России 1978 года рождения по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ, он через Telegram вышел на связь с представителем ВСУ и передавал украинской разведке координаты и данные о работе объектов ПВО города. Возбуждено уголовное дело, гражданину грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.