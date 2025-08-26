В Башкирии школьник стал жертвой жестокого избиения

В городе Октябрьский следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения мальчика. Поводом стало распространение в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлено, как один подросток наносит побои другому.
По информации СУ СКР по Башкирии, в микрорайоне действует группа подростков, на которую жалуются местные жители. По их словам, мальчики хулиганят, держат в страхе младших детей, выманивают деньги и не обращают внимание на замечания взрослых.
— Возбуждено дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность всех участников инцидента. Также проводится проверка на предмет других возможных противоправных действий со стороны данной группы подростков, — добавили в СК.
