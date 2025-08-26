Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержали четверых дроповодов

В Уфе задержали дроповодов, получавших за услуги до 4,5% от переводимой суммы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции и управления ФСБ по Башкирии задержали в Уфе четверых участников организованной группы, подозреваемых в проведении незаконных операций с использованием банковских карт третьих лиц. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные систематически осуществляли переводы через криптообменники на счета заказчиков преступных услуг.

По данным следствия, двое жителей Уфы арендовали офисные помещения в центре города, где нанятые ими сотрудники круглосуточно принимали электронные платежи. Для этого они приобретали банковские карты так называемых дропов — граждан, предоставлявших свои платежные средства за вознаграждение. За посреднические услуги участники группы получали от 1,5% до 4,5% от каждой переведенной суммы.

— Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Четверым подозреваемым предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также проведены допросы граждан, предоставлявших свои банковские карты для незаконных операций, — сообщили в МВД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше