В Уфе задержали четверых дроповодов

Сотрудники полиции и управления ФСБ по Башкирии задержали в Уфе четверых участников организованной группы, подозреваемых в проведении незаконных операций с использованием банковских карт третьих лиц. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные систематически осуществляли переводы через криптообменники на счета заказчиков преступных услуг.
По данным следствия, двое жителей Уфы арендовали офисные помещения в центре города, где нанятые ими сотрудники круглосуточно принимали электронные платежи. Для этого они приобретали банковские карты так называемых дропов — граждан, предоставлявших свои платежные средства за вознаграждение. За посреднические услуги участники группы получали от 1,5% до 4,5% от каждой переведенной суммы.
— Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Четверым подозреваемым предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также проведены допросы граждан, предоставлявших свои банковские карты для незаконных операций, — сообщили в МВД.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.