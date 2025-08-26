В Уфе задержали четверых дроповодов

По данным следствия, двое жителей Уфы арендовали офисные помещения в центре города, где нанятые ими сотрудники круглосуточно принимали электронные платежи. Для этого они приобретали банковские карты так называемых дропов — граждан, предоставлявших свои платежные средства за вознаграждение. За посреднические услуги участники группы получали от 1,5% до 4,5% от каждой переведенной суммы.