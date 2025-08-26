Ричмонд
Под Симферополем локализовали пожар: его площадь составила 12 гектаров

В Симферопольском районе Крыма локализовали пожар площадью 12 гектаров.

Источник: кадр видео пресс-службы МЧС России

Во вторник, 26 августа, в Симферопольском районе Крыма локализовали пожар, площадь возгорания составила 12 гектаров. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС России.

Как сообщалось ранее, неподалеку от села Мраморное загорелась сухая растительность. На место прибыли сотрудники МЧС, лесхоза и местной администрации. Кроме того, задействована аэромобильная группа и два вертолета МИ-8.

Позднее в МЧС сообщили, что огонь частично перешел на хозпостройки в дачном поселении СНТ «Росинка». В ведомстве подчеркнули, что жилые дома не пострадали. Авиация совершила 16 сбросов воды общим объемом 48 тонн. Ее берут из Симферопольского водохранилища. На месте происшествия работают 163 человека и 44 единицы техники.

Позднее стало известно, что пожар локализовали. Площадь возгорания составила 12 гектаров.

«От огня защищены садоводства “Мечта”, “Чунгуровый сад”, “Россинка”, “Родники”, — говорится в сообщении.

Авиация за 36 раз сбросила в общей сложности 108 тонн воды.