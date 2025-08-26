Под Симферополем локализовали пожар: его площадь составила 12 гектаров

Позднее в МЧС сообщили, что огонь частично перешел на хозпостройки в дачном поселении СНТ «Росинка». В ведомстве подчеркнули, что жилые дома не пострадали. Авиация совершила 16 сбросов воды общим объемом 48 тонн. Ее берут из Симферопольского водохранилища. На месте происшествия работают 163 человека и 44 единицы техники.