Мужчина погиб на пожаре в Арзамасском округе

Дом и постройка загорелись в селе Новый Усад Арзамасского округа, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Спасатели потушили возгорание на площади 52 квадратных метров. Один человек смог самостоятельно эвакуироваться.
«При разборе конструкций на месте обнаружено тело 51-летнего мужчины», — сказали в МЧС.
На месте происшествия от МЧС работали 14 сотрудников и шесть единиц техники. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что двое детей подожгли строящийся дом в Богородском округе.