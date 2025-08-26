Ричмонд
Мужчина погиб на пожаре в Арзамасском округе

Обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: МЧС РФ

Дом и постройка загорелись в селе Новый Усад Арзамасского округа, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спасатели потушили возгорание на площади 52 квадратных метров. Один человек смог самостоятельно эвакуироваться.

«При разборе конструкций на месте обнаружено тело 51-летнего мужчины», — сказали в МЧС.

На месте происшествия от МЧС работали 14 сотрудников и шесть единиц техники. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что двое детей подожгли строящийся дом в Богородском округе.