Из-за вредоносного сорняка в Башкирии ввели карантин

В Бирском районе Башкирии установлен карантинный режим после обнаружения опасного паразитического растения — повилики. Карантинная зона общей площадью 620 гектаров охватывает территорию вблизи села Печенкино.
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по республике, введенные ограничения направлены на локализацию очага распространения карантинного объекта и предотвращение его дальнейшего распространения. Повилика, относящаяся к семейству вьюнковых, представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур.
Ранее аналогичные карантинные меры уже вводились в Архангельском районе Башкирии.
