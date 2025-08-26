Ричмонд
Из-за вредоносного сорняка в Башкирии ввели карантин

В Бирском районе Башкирии установили карантин из-за вредного сорняка.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии установлен карантинный режим после обнаружения опасного паразитического растения — повилики. Карантинная зона общей площадью 620 гектаров охватывает территорию вблизи села Печенкино.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по республике, введенные ограничения направлены на локализацию очага распространения карантинного объекта и предотвращение его дальнейшего распространения. Повилика, относящаяся к семейству вьюнковых, представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур.

Ранее аналогичные карантинные меры уже вводились в Архангельском районе Башкирии.

