В Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ

ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах. Никто из людей не пострадал. Глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что в селе Новобессергеневка в частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша.
«Сейчас в границах введенной зоны ЧС — 11 домовладений. Основной характер повреждений — выбитые стекла. В нескольких домах пострадали двери, стены и кровля», — написал Даниленко в Telegram.
Он добавил, что в одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль. На месте работает комиссия по оценке ущерба, все данные фиксируются для последующего оказания помощи пострадавшим, уточнил он.