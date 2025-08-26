Мужчину убило током при запуске отопления в доме в Борисовском районе

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Житель Борисовского района погиб в результате удара током при подключении насосе к системе отопления частного дома, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
По данным правоохранителей, трагический инцидент произошел днем во вторник, 26 августа.
Сообщается, что 47-летний мужчина позвонил супруге и проинформировал ее, что собирается включить в доме котел отопления.
«Спустя некоторое время его тело без признаков жизни обнаружила дочь», — сказали в СК.
В комитете уточнили, что мужчина лежал рядом с включенным в розетку и функционирующим циркуляционным насосом. На месте работала следственно-оперативная группа. При осмотре тела были выявлены признаки поражения электрическим током.
Для установления всех обстоятельств несчастного случая Борисовским райотделом СК начата проверка, особое внимание следователи уделят выяснению причин трагедии.