Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Родителей дома не было»: 3-летний ребенок погиб после падения из окна шестого этажа в Астане

В Астане сегодня, 26 августа, произошла трагедия — 3-летний ребенок погиб, выпав из окна 6-го этажа в одном из столичных жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, в столице трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. \

«26 августа из окна 6-го этажа жилого дома выпал трехлетний ребенок, который в результате полученных травм скончался на месте. Установлено, что родителей в момент инцидента дома не было, за ребенком присматривал его 7-летний брат», — сказано в сообщении.

В полиции снова обратились к родителям с напоминанием о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.

«Большинство подобных фактов происходят из-за недостаточного внимания, халатности взрослых и отсутствия элементарных мер предосторожности. Безопасность детей — в ваших руках. Только внимательность и ответственность взрослых способны предотвратить трагедии», — добавили в ДП.