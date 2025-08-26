«Родителей дома не было»: 3-летний ребенок погиб после падения из окна шестого этажа в Астане

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, в столице трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. \
«26 августа из окна 6-го этажа жилого дома выпал трехлетний ребенок, который в результате полученных травм скончался на месте. Установлено, что родителей в момент инцидента дома не было, за ребенком присматривал его 7-летний брат», — сказано в сообщении.
В полиции снова обратились к родителям с напоминанием о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.
«Большинство подобных фактов происходят из-за недостаточного внимания, халатности взрослых и отсутствия элементарных мер предосторожности. Безопасность детей — в ваших руках. Только внимательность и ответственность взрослых способны предотвратить трагедии», — добавили в ДП.