Прокуратура Уфы взяла под контроль расследование гибели подростка в ДТП

В Уфе прокуратура контролирует расследование аварии, в которой погиб подросток.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе под надзором прокуратуры проводится расследование аварии, в которой погиб 12-летний питбайкер. По информации ведомства, столкновение автомобиля «Инфинити» с питбайком произошло днем 26 августа на улице Башкирской кавдивизии. Юный водитель мототранспорта скончался на месте происшествия от тяжелых травм.

— Для координации действий следственных органов на место выехал прокурор Дёмского района Эльдар Гареев. Надзорное ведомство осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств инцидента и принятием процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия, — пояснили в ведомстве.

Прокуратура уделит особое внимание вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и допуска несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.

