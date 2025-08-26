Прокуратура Уфы взяла под контроль расследование гибели подростка в ДТП

В Уфе под надзором прокуратуры проводится расследование аварии, в которой погиб 12-летний питбайкер. По информации ведомства, столкновение автомобиля «Инфинити» с питбайком произошло днем 26 августа на улице Башкирской кавдивизии. Юный водитель мототранспорта скончался на месте происшествия от тяжелых травм.
— Для координации действий следственных органов на место выехал прокурор Дёмского района Эльдар Гареев. Надзорное ведомство осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств инцидента и принятием процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия, — пояснили в ведомстве.
Прокуратура уделит особое внимание вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и допуска несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.
