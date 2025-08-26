Жителя Калининграда осудили на пять лет за дачу взятки сотруднику ФСБ

В суде установлено, что в декабре 2024 года подсудимый передал сотруднику УФСБ России по Калининградской области «5 млн рублей в качестве первой части взятки в общем размере 10 млн рублей». При этом взамен он рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей региона, который обвинялся в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.