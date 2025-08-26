В Хакасии арестовали водителя, который перевозил детей в кузове и попал в ДТП

ДТП произошло вечером в понедельник рядом с селом Бирикчуль. Водитель не справился с управлением, грузовик слетел в кювет и перевернулся. Погиб 6-летний мальчик, 10-летний мальчик получил травму живота, а 12-летний получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. По информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, всего в кузове грузовика находилось шесть детей в возрасте от 1 до 14 лет и сожительница 37-летнего водителя.