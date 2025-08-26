Молдаванин поднял по тревоге полицию в Румынии: Устроил погоню с ДТП, в котором пострадала женщина, а когда его задержали, пытался съесть бумагу

Погоня в Румынии: молдаванин устроил ДТП, убегая от полицейских.
32-летний гражданин Молдовы был задержан в Яссах.
Водитель существенно превысил скорость, но требование полиции остановиться проигнорировал.
Тогда началась погоня, в ходе которой молдаванин врезался в другой автомобиль. В результате пострадала 42-летняя женщина.
Тесты на алкоголь и наркотики у водителя оказались отрицательными. Полиция возбудила уголовное дело, пишут местные СМИ.
Выяснилось что гражданин Молдовы, спровоцировавший ДТП во время преследования полицией в Томешть (Румыния) в минувшие выходные, оказался таможенным брокером, сообщают источники PulsMedia.MD.
Таким образом, по данным источников, им оказался Ион Герогиу, работающий таможенным брокером в страховой компании OptiBrok. Георгиу, как сообщается, сын бывшего мэра Леушень.
По кадрам, опубликованными румынской прессой, видно, как Георгиу пытается проглотить лист бумаги после задержания.
