Молдаванин поднял по тревоге полицию в Румынии: Устроил погоню с ДТП, в котором пострадала женщина, а когда его задержали, пытался съесть бумагу

Водитель спровоцировавший ДТП во время преследования полицией в Томешть оказался таможенным брокером.

Источник: Комсомольская правда

Погоня в Румынии: молдаванин устроил ДТП, убегая от полицейских.

32-летний гражданин Молдовы был задержан в Яссах.

Водитель существенно превысил скорость, но требование полиции остановиться проигнорировал.

Тогда началась погоня, в ходе которой молдаванин врезался в другой автомобиль. В результате пострадала 42-летняя женщина.

Тесты на алкоголь и наркотики у водителя оказались отрицательными. Полиция возбудила уголовное дело, пишут местные СМИ.

Выяснилось что гражданин Молдовы, спровоцировавший ДТП во время преследования полицией в Томешть (Румыния) в минувшие выходные, оказался таможенным брокером, сообщают источники PulsMedia.MD.

Таким образом, по данным источников, им оказался Ион Герогиу, работающий таможенным брокером в страховой компании OptiBrok. Георгиу, как сообщается, сын бывшего мэра Леушень.

По кадрам, опубликованными румынской прессой, видно, как Георгиу пытается проглотить лист бумаги после задержания.

