Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пыталась потушить баню: в Башкирии женщина получила ожоги обеих рук

Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить горящую баню.

Источник: Комсомольская правда

В селе Аитово Бижбулякского района произошел пожар в бревенчатой бане. Как рассказали в МЧС по Башкирии, 54-летняя хозяйка сооружения пыталась самостоятельно справиться с огнем, но в результате получила термические ожоги первой и второй степени обеих рук.

В ведомстве уточнили, что после осмотра медиками женщина отказалась от госпитализации.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.