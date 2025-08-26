Пыталась потушить баню: в Башкирии женщина получила ожоги обеих рук

В селе Аитово Бижбулякского района произошел пожар в бревенчатой бане. Как рассказали в МЧС по Башкирии, 54-летняя хозяйка сооружения пыталась самостоятельно справиться с огнем, но в результате получила термические ожоги первой и второй степени обеих рук.
В ведомстве уточнили, что после осмотра медиками женщина отказалась от госпитализации.
В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
