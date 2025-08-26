Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье задержали двух инспекторов ДПС за взятку от водителя без прав

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции задержаны в Истре за получение взятки от водителя, не имеющего водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержаны двое старших инспекторов отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по городскому округу Истра. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. “а” ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Установлено, что полицейские при выявлении мужчины, незаконно управлявшего автомобилем, не имеющего водительского удостоверения и не получившего право на управление транспортным средством, предложили ему передать им взятку, чтобы избежать привлечения к административной ответственности. Получив деньги, сотрудники МВД вернули водителю ранее истребованные документы на машину и незаконно отпустили его. Взятку подозреваемые разделили между собой и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Как уточнили в пресс-службе, преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. Один из полицейских заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.