В Подмосковье задержали двух инспекторов ДПС за взятку от водителя без прав

Установлено, что полицейские при выявлении мужчины, незаконно управлявшего автомобилем, не имеющего водительского удостоверения и не получившего право на управление транспортным средством, предложили ему передать им взятку, чтобы избежать привлечения к административной ответственности. Получив деньги, сотрудники МВД вернули водителю ранее истребованные документы на машину и незаконно отпустили его. Взятку подозреваемые разделили между собой и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.