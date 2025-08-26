Пассажиры рейса Лондон — Пекин вылетят из Югры в ближайшее время

«Еще не вылетел, но уже грузят багаж», — сказала собеседница агентства.
По данным Росавиации, предварительная причина посадки на запасной аэродром в России — неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту самолета Air China находились 250 пассажиров и 15 членов экипажа.
Как отмечали в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа, для пассажиров было организовано горячее питание и напитки, на месте дежурила медицинская бригада. Состояние пассажиров и членов экипажа оценивалось как удовлетворительное.