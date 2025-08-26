Пассажиры рейса Лондон — Пекин вылетят из Югры в ближайшее время

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета Лондон — Пекин авиакомпании Air China, совершившего незапланированную посадку в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, вылетят в пункт назначения в ближайшее время — уже идет погрузка багажа на резервный борт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.