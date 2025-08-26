Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры рейса Лондон — Пекин вылетят из Югры в ближайшее время

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета Лондон — Пекин авиакомпании Air China, совершившего незапланированную посадку в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, вылетят в пункт назначения в ближайшее время — уже идет погрузка багажа на резервный борт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Еще не вылетел, но уже грузят багаж», — сказала собеседница агентства.

По данным Росавиации, предварительная причина посадки на запасной аэродром в России — неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту самолета Air China находились 250 пассажиров и 15 членов экипажа.

Как отмечали в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа, для пассажиров было организовано горячее питание и напитки, на месте дежурила медицинская бригада. Состояние пассажиров и членов экипажа оценивалось как удовлетворительное.