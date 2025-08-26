Алаудинову присвоено звание Героя ДНР. Видео

Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные практически завершили зачистку Серебрянского лесничества от подразделений ВСУ в ЛНР. Он отметил, что с 2022 года этот участок являлся ареной ожесточенных боев, где обе стороны предпринимали попытки изменить баланс сил в свою пользу.