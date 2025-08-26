Алаудинову присвоено звание Героя ДНР. Видео

Пушилин наградил Алаудинова за поддержку Донбасса на фронте и в тылу.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР замначальнику Главного военно-политического управления ВС РФ, командиру спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенанту Апти Алаудинову. Об этом Пушилин написал в соцсетях.
«Вручил награды Донецкой Народной Республики 19 военнослужащим и государственным деятелям Чеченской Республики. Также от жителей ДНР выражаю глубокую признательность заместителю начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Cил России Апти Алаудинову», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Глава республики выразил признательность руководству и жителям Чеченской Республики за самоотверженность, проявленную бойцами на линии фронта. На опубликованных видеоматериалах видно, что звание Героя ДНР было присвоено заместителю начальника Алаудинову, а также Герою России, председателю правительства Чеченской Республики Магомеду Даудову.
Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные практически завершили зачистку Серебрянского лесничества от подразделений ВСУ в ЛНР. Он отметил, что с 2022 года этот участок являлся ареной ожесточенных боев, где обе стороны предпринимали попытки изменить баланс сил в свою пользу.