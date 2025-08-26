Ричмонд
После ЧП в Рязанской области в больницах остаются 25 человек

При этом за последнее время были выписаны 15 пациентов.

Источник: АиФ

В стационарах Москвы и Рязани остаются 25 человек, пострадавших из-за взрыва на заводе в Рязанской области. Об сообщает Telegram-канал оперштаба региона.

«В стационарах остаются 25 человек. Из них 15 в больницах Рязани и 10 в медицинских центрах Москвы», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что за последнее время из больниц были выписаны 15 пациентов.

Напомним, взрыв произошел на предприятии в поселке Лесной 15 августа. На заводе вспыхнул пожар, в результате детонации цех полностью разрушился. Власти Рязанской области сообщали, что семьям погибших выплатят по 1,56 млн рублей.