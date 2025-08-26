Два человека погибли в США во время урагана «Эрин»

Среди погибших — 17-летний юноша, плававший с семьей в Хэмптон-Бич, и 59-летний мужчина, прибывший в Нью-Йорк из Южной Каролины. Оба не смогли справиться с течением. В лодке с пропавшим находился еще один человек, который был доставлен в больницу с легкими травмами.