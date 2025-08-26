ЕС с начала СВО потратил на помощь Украине 230 млрд евро.
ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта в Макеевке (ДНР). Целью украинского беспилотника была крупная автозаправочная станция рядом с оживленной транспортной развязкой и местами массового скопления людей.
Одновременно Минобороны заявило об уничтожении управляемой ракеты большой дальности «Нептун». Тем временем итальянская газета Corriere della Sera опубликовала материал, в котором говорится: западные страны поставляют Киеву устаревшие дроны. И это на фоне того, что Евросоюз с начала конфликта уже потратил на помощь Украине 230 миллиардов евро.
Также стало известно о присутствии наемников из Польши и Румынии в рядах ВСУ. Но, несмотря на иностранное подкрепление, украинские силы несут потери. В ЛНР сообщается о продвижении российских войск, а в районе Серебрянского лесничества подразделения ВСУ оказались зажаты в клещи. Главное о спецоперации к 26 августа — в материале URA.RU.
Предотвращение теракта в ДНР.
ВСУ предприняли попытку организовать теракт с использованием ударного БПЛА по крупной АЗС, расположенной в Макеевке. Целью атаки был район с большим скоплением людей, включая оживленную транспортную развязку, рынок и торговые комплексы. В пресс-службе управления ФСБ по региону сообщили, что для атаки использовался дрон украино-чешского производства «FP-1» c осколочно-фугасной боевой частью «ОФБ-60-ЯУ» общей массой взрывчатого вещества более 60 килограмм. В итоге взрывотехники регионального УФСБ успешно обезвредили беспилотник и не допустили жертв среди мирного населения и ущерб инфраструктуре.
Уничтоженная украинская ракета «Нептун».
Российские средства ПВО помимо БПЛА и управляемых авиабомб за прошедшие сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», которая способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Об этом сообщили в Минобороны.
Украине поставляют старые беспилотники.
БПЛА, которые Вооруженные силы Украины получают от стран НАТО, устарели и недостаточно эффективны для современных условий боевых действий. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera в репортаже из контролируемого ВСУ района Донбасса со ссылкой на одного из командующих батальоном специального назначения. Военнослужащий также отметил, что российские разработки превосходят зарубежные аналоги, в частности, в сфере противодействия системам дистанционного управления беспилотниками. Помимо этого, по его словам, российский арсенал значительно превышает по размерам иностранные — в десятки раз.
Помощь ЕС Украине с начала СВО.
Суммарная помощь Евросоюза Украине с начала конфликта достигла почти 170 млрд евро. В том числе 60 млрд евро направлено на поставки вооружения. Таким образом общая сумма составила 230 млрд евро. До конца 2025 года ЕС планирует передать Киеву еще 2 млн боеприпасов. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов о возможных гарантиях безопасности для Украины.
ВС РФ продвигаются в ЛНР.
Российские военные практически завершили зачистку Серебрянского лесничества от подразделений ВСУ в ЛНР. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что с 2022 года этот участок являлся ареной ожесточенных боев, где обе стороны предпринимали попытки изменить баланс сил в свою пользу.
ВСУ попали в клещи.
Также в районе ВС РФ Серебрянского лесничества на севере ЛНР взяли в клещи украинских бойцов из 119-й бригады теробороны. Наступление российских войск сопровождается работой тяжелых огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и ударных беспилотников. Сообщается, что украинские солдаты постепенно отходят в сторону Ямполя и Северска.
На стороне ВСУ воюют наемники из Польши и Румынии.
Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» вступали в стрелковый бой с подразделениями ВСУ, в рядах которых были замечены польские и румынские наемники. Десантник с позывным «Зема» рассказал, что в ходе боев отчетливо слышал иностранную речь. По его словам, уровень морального духа среди иностранных наемников остается крайне низким, поскольку их участие в конфликте обусловлено исключительно материальной выгодой.