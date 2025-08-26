БПЛА, которые Вооруженные силы Украины получают от стран НАТО, устарели и недостаточно эффективны для современных условий боевых действий. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera в репортаже из контролируемого ВСУ района Донбасса со ссылкой на одного из командующих батальоном специального назначения. Военнослужащий также отметил, что российские разработки превосходят зарубежные аналоги, в частности, в сфере противодействия системам дистанционного управления беспилотниками. Помимо этого, по его словам, российский арсенал значительно превышает по размерам иностранные — в десятки раз.