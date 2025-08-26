Двух инспекторов ГАИ задержали в Истре за получение взятки

Правоохранители задержали в Истре двух старших инспекторов Госавтоинспекции (ГАИ), которые получили взятку от местного жителя. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.
По словам представителей ведомства, инспекторы остановили мужчину, который управлял автомобилем без водительских прав, и предложили ему «замять» дело за вознаграждение. Получив взятку, они вернули нарушителю документы и отпустили его. Деньги сотрудники ГАИ разделили между собой.
— Данное преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. В настоящее время один из полицейских заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. Расследование продолжается, — передает официальный Telegram-канал областного управления СК.
Другой случай произошел в конце июля, когда иностранный гражданин попытался за 15 тысяч рублей подкупить сотрудника ДПС за несоставление протокола об административном нарушении. Реализовать свой замысел мужчине не удалось, его отправили в СИЗО.