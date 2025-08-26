Стала известна судьба немецкого альпиниста, пытавшегося спасти застрявшую на пике Победы россиянку Наговицину

Пытавшийся спасти застрявшую на пике Победы на Тянь-Шане россиянку Наталью Наговицину альпинист Гюнтер Зигмунд сейчас находится в Германии, где проходит лечение. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на консульство Австрии в Киргизии.
По данным издания, Зигмунд является гражданином Германии. Мужчина отправился на спасение россиянки вместе с итальянским спортсменом Лукой Синигальей, который впоследствии погиб от отека мозга.
«На данный момент он находится у себя в стране. При восхождении на пик Победы он получил обморожение конечностей и носа, что было зафиксировано киргизскими врачами во вторник, 19 августа», — говорится в материале.
В австрийском консульстве уточнили, что в среду, 20 августа, Зигмунд вылетел домой и сейчас наблюдается у своих врачей.
Как писал сайт KP.RU, 26 августа сын застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистки Михаил Наговицин опубликовал новый видеоролик, снятый беспилотником на вершине горы. На кадрах спортсменка находится в палатке. Убежище спортсменки сильно треплет ветер. При приближении дрона Наговицина немного высовывается из укрытия и начинает активно махать рукой.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения Михаила поручил обеспечить взаимодействие с МЧС России для содействия спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы на Тянь-Шане.