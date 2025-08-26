Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна судьба немецкого альпиниста, пытавшегося спасти застрявшую на пике Победы россиянку Наговицину

«Известия»: Пытавшийся спасти Наговицину альпинист Зигмунд лечится в ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Пытавшийся спасти застрявшую на пике Победы на Тянь-Шане россиянку Наталью Наговицину альпинист Гюнтер Зигмунд сейчас находится в Германии, где проходит лечение. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на консульство Австрии в Киргизии.

По данным издания, Зигмунд является гражданином Германии. Мужчина отправился на спасение россиянки вместе с итальянским спортсменом Лукой Синигальей, который впоследствии погиб от отека мозга.

«На данный момент он находится у себя в стране. При восхождении на пик Победы он получил обморожение конечностей и носа, что было зафиксировано киргизскими врачами во вторник, 19 августа», — говорится в материале.

В австрийском консульстве уточнили, что в среду, 20 августа, Зигмунд вылетел домой и сейчас наблюдается у своих врачей.

Как писал сайт KP.RU, 26 августа сын застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистки Михаил Наговицин опубликовал новый видеоролик, снятый беспилотником на вершине горы. На кадрах спортсменка находится в палатке. Убежище спортсменки сильно треплет ветер. При приближении дрона Наговицина немного высовывается из укрытия и начинает активно махать рукой.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения Михаила поручил обеспечить взаимодействие с МЧС России для содействия спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы на Тянь-Шане.