Глава РФПИ заявил о глобальных последствиях диалога Путина и Трампа

Глава РФПИ заявил, что диалог Путина и Трампа способен обеспечить безопасность и процветание в мире.

Диалог между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом может радикально изменить ситуацию в мире и повлиять на безопасность. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Диалог между Путиным и Трампом изменит мир и обеспечит глобальную безопасность и процветание», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. По его мнению, контакт между лидерами двух крупнейших держав необходим для решения международных проблем.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) прошли переговоры между Путиным и Трампом, по итогам которых стороны выразили готовность совместно добиваться завершения конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва нацелена на долгосрочное урегулирование.

В российскую делегацию входили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев. В американскую — госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Через три дня президент США встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. К обсуждению позднее присоединились европейские лидеры — они рассмотрели вопрос гарантий безопасности для Киева, которые ЕС намерен предоставлять в координации с США.

