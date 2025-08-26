Ричмонд
12-летний мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка

В Ингушетии произошла трагедия: несовершеннолетний случайно лишил жизни 15-летнего юношу.

В Ингушетии произошла трагедия: несовершеннолетний случайно лишил жизни 15-летнего юношу. Следственный комитет республики инициировал предварительное расследование обстоятельств происшествия.

По предварительной информации, причиной трагического инцидента стало неосторожное обращение 12-летнего мальчика с пневматическим оружием. В результате выстрела подросток получил ранение в грудь и был экстренно госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось — он скончался в медицинском учреждении.

По данным СМИ, это происшествие случилось во вторник на территории частного домовладения на улице Галаева сельского поселения Сагопши Малгобекского муниципального района. "В настоящее время следователями и следователями-криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего несчастного случая.