12-летний мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка

По предварительной информации, причиной трагического инцидента стало неосторожное обращение 12-летнего мальчика с пневматическим оружием. В результате выстрела подросток получил ранение в грудь и был экстренно госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось — он скончался в медицинском учреждении.