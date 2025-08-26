В Санкт-Петербурге произошел взрыв: онлайн-трансляция

Вечером 26 августа, примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. По информации свидетелей и источников telegram-каналов, на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента и возможные пострадавшие уточняются.