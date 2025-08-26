Жители Свердловской области сами ремонтируют дома из-за «дыры» в бюджете региона

Некоторые жители Свердловской области вынуждены собственными силами ремонтировать свои дома из-за того, что в региональном бюджете образовалась «дыра» — на капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда попросту не оказалось денег. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили «Известия».
Граждане неоднократно обращались к местным чиновникам, которые в свою очередь перенаправляли их жалобы к региональному оператору. Они отвечали, что все работы якобы ведутся строго по плану. Некоторые здания были построены в первой половине прошлого века. Квартиры на верхних этажах регулярно затапливает во время дождей. График ремонта постоянно меняется, из-за чего некоторые дома исключают, а сроки по другим переносят на десятилетия.
— Так, капремонт дома-памятника в центре Екатеринбурга назначили на начало 2040-х годов. Однако летом прокуратура пресекла самодеятельность чиновников, поскольку здание нуждается в срочном ремонте, — говорится в материале.
Аварийный дом в Салехарде, который наклонился к земле под заметным углом, находится на грани того, чтобы полностью рухнуть. Однако пока что он удерживает свой вес исключительно благодаря деревянным подпоркам.