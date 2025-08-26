Жители Свердловской области сами ремонтируют дома из-за «дыры» в бюджете региона

Граждане неоднократно обращались к местным чиновникам, которые в свою очередь перенаправляли их жалобы к региональному оператору. Они отвечали, что все работы якобы ведутся строго по плану. Некоторые здания были построены в первой половине прошлого века. Квартиры на верхних этажах регулярно затапливает во время дождей. График ремонта постоянно меняется, из-за чего некоторые дома исключают, а сроки по другим переносят на десятилетия.