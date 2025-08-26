На Кубани задержан глава отделения ДОСААФ

«В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Левитского по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на сайт суда. По данным издания, речь может идти о нарушениях при сделке с имуществом пансионата «Кубаньгазпром» в поселке Инал Туапсинского района.