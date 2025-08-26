Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия подняла истребители, испугавшись российского Ил-20М над Балтикой

Истребители ВВС Германии были подняты по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем. Два истребителя Eurofighter вылетели с военного аэродрома в Лаге, потому что у борта из РФ были отключены транспондеры.

Немецкие ВВС встревожились из-за российского военного самолета Ил-20.

Истребители ВВС Германии были подняты по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем. Два истребителя Eurofighter вылетели с военного аэродрома в Лаге, потому что у борта из РФ были отключены транспондеры.

«По утверждению германской стороны, Ил-20М двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь. В связи с этим по тревоге были подняты в небо истребители Военно-воздушных сил Германии», — пишет ТАСС.

Как сообщало URA.RU ранее, аналогичный случай произошел в июне 2025 года. Истребители ВВС Германии также были подняты по тревоге из-за обнаружения российского самолета над Балтийским морем. Радары НАТО зафиксировали Ил-20М, когда тот вылетел из Калининграда и вошел в международное воздушное пространство с выключенными транспондерами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше