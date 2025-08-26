Германия подняла истребители, испугавшись российского Ил-20М над Балтикой

Как сообщало URA.RU ранее, аналогичный случай произошел в июне 2025 года. Истребители ВВС Германии также были подняты по тревоге из-за обнаружения российского самолета над Балтийским морем. Радары НАТО зафиксировали Ил-20М, когда тот вылетел из Калининграда и вошел в международное воздушное пространство с выключенными транспондерами.