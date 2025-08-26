Лжевыплаты и «звонки» из школы: как мошенники обманывают родителей перед 1 сентября

Особенно активно мошенники активизируются в преддверии 1 сентября.
Наиболее распространенными способами мошенничества накануне 1 сентября остаются телефонные звонки якобы от сотрудников приемной комиссии или деканата, уведомления о блокировке доступа к электронному дневнику, а также предложения пройти регистрацию на различных образовательных платформах.
Кроме того, в преддверии Дня Знаний мошенники могут позвонить учащимся или их родителям, представившись завучем или председателем родительского комитета. Также злоумышленники присылают гражданам якобы выгодное предложение из цветочного бутика или магазина канцелярских принадлежностей.
Но главное, что киберпреступники часто используют в своих схемах информацию о якобы положенных гражданам выплатах, не имеющих под собой оснований. В частности, нередко распространяются сообщения о предоставлении дотаций всем родителям школьников к началу учебного года. URA.RU рассказывает о самых популярных формах мошенничества к 1 сентября.
Звонок из деканата.
Гражданину поступает телефонный звонок от лица, представляющегося сотрудником приемной комиссии или деканата. Это самый популярный способ мошенничества. Абитуриенту либо студенту звонит якобы представитель учебного заведения и, используя различные предлоги, пытается получить у него код, отправленный по смс. После этого с абонентом связывается человек, выдающий себя за сотрудника Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции, и сообщает, что мошенники пытались получить доступ к его учетным записям, однако их попытка оказалась безуспешной.
В целях якобы предотвращения мошеннических действий злоумышленники убеждают жертву установить фальшивое банковское приложение, выдаваемое за официальный инструмент защиты. После установки данной программы преступники получают возможность посредством вредоносного ПО создать виртуальный дубликат банковской карты пользователя, что позволяет им осуществлять бесконтактное списание денежных средств.
Блокировка электронного дневника.
Одной из распространенных мошеннических схем остается рассылка уведомлений о приостановке доступа к электронному дневнику или образовательной платформе. В подобных случаях учащиеся получают электронные письма или сообщения в мессенджерах с информацией о блокировке важного ресурса и предложением перейти по ссылке для восстановления доступа.
Однако данная ссылка является фишинговой. Злоумышленники используют ее для получения личных данных пользователя или для обмана с целью получения доступа к учетной записи на портале Госуслуги, банковским приложениям и другим сервисам.
Регистрация на образовательном ресурсе.
Одна из разновидностей мошенничества предполагает приглашение пользователя пройти регистрацию на образовательной платформе. Таким образом злоумышленники пытаются побудить абонента перейти по фишинговой ссылке, мотивируя это необходимостью создать учетную запись на учебном сайте, в приложении вуза или присоединиться к студенческому чату. Как правило, для завершения этого процесса просят предоставить код подтверждения, включить демонстрацию экрана или авторизоваться через бота с использованием Госуслуг.
Звонок от имени завуча.
Мошенники звонят учащимся или их родителями, представляясь завучем или председателем родительского комитета. После чего злоумышленники отправляют ссылки на сайты, замаскированные под образовательные порталы, убеждая перейти на них. Также мошенники могут попросить учеников или их родителей сообщить код из СМС.
Товары для школы со скидкой.
Существует схема, связанная с фальшивыми интернет-магазинами, которые обещают значительные скидки на товары для школы. Пользователи, оформившие заказы на школьную форму, канцелярию или другие аксессуары на таких фишинговых ресурсах, также подвергаются значительному риску финансовых потерь.
Выплаты школьникам к 1 сентября.
Злоумышленники нередко используют слухи о несуществующих выплатах в своих мошеннических схемах. К примеру, они распространяют сообщения о том, что к 1 сентября всем родителям школьников якобы предоставляется дотация. Основная цель подобных действий — получение личных данных, а также доступа к учетным записям на Госуслугах и в банковских приложениях.
Выгодные акции для учеников школ.
Злоумышленник представляется сотрудником банка или мобильного оператора и сообщает о специальных предложениях для детей, действующих в преддверии 1 сентября. Он предлагает оформить банковскую карту или SIM-карту на выгодных условиях. После этого потенциальную жертву просят либо продиктовать код из SMS, либо перейти по мошеннической ссылке.