Лжевыплаты и «звонки» из школы: как мошенники обманывают родителей перед 1 сентября

Гражданину поступает телефонный звонок от лица, представляющегося сотрудником приемной комиссии или деканата. Это самый популярный способ мошенничества. Абитуриенту либо студенту звонит якобы представитель учебного заведения и, используя различные предлоги, пытается получить у него код, отправленный по смс. После этого с абонентом связывается человек, выдающий себя за сотрудника Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции, и сообщает, что мошенники пытались получить доступ к его учетным записям, однако их попытка оказалась безуспешной.