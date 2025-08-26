Коц: Эстония, возможно, предоставляет свое воздушное пространство БПЛА ВСУ

Падение военного дрона со взрывчаткой на территории Эстонии может говорить о том, что эта страна, возможно, предоставляет свое воздушное пространство для украинских беспилотников, которые запускают на Россию, заявил военный корреспондент Александр Коц.
«Прецедент с одной стороны говорит о том, что Эстония, возможно, предоставляет свое воздушное пространство на каком-то этапе полета», — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению журналиста, если Эстония решила укрыть украинский дрон ВСУ «под натовским зонтиком», это происходит на финальном этапе маршрута.
«Беспилотник заходит на их территории где-нибудь со стороны Псковской области. А выходит уже где-нибудь в районе Нарвы или над Балтикой — и прямиком на Усть-Лугу. Если это так, то это, конечно, не личная инициатива Таллина, а согласованное решение НАТО. И тогда в принципе нет разницы — с территории Прибалтики запускаются дроны или просто летят через нее. Страна напрямую задействована в ударах по России в любом случае», — предположил Коц.
Ранее глава полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосон и глава Минобороны страны Ханно Певкур сообщили, что 24 августа на территории государства упал ударный дрон со взрывчатым веществом, которое сдетонировало. Певкур добавил, что, по предварительной информации, это мог быть украинский беспилотник, нацеленный на объекты на территории РФ, но отклонившийся от курса из-за работы средств РЭБ.