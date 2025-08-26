Коц: Эстония, возможно, предоставляет свое воздушное пространство БПЛА ВСУ

«Беспилотник заходит на их территории где-нибудь со стороны Псковской области. А выходит уже где-нибудь в районе Нарвы или над Балтикой — и прямиком на Усть-Лугу. Если это так, то это, конечно, не личная инициатива Таллина, а согласованное решение НАТО. И тогда в принципе нет разницы — с территории Прибалтики запускаются дроны или просто летят через нее. Страна напрямую задействована в ударах по России в любом случае», — предположил Коц.