Пожар произошёл после взрыва газа в многоэтажке в Кировском районе Петербурга

Пожар в Кировском районе Петербурга. Видео © Telegram / 78.ru.
По данным МЧС, пламя охватило трёхкомнатную квартиру, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 7 единиц техники и 28 человек личного состава. На момент публикации официального сообщения сведения о пострадавших не поступали.
По информации портала 78.ru, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Источник издания сообщил, что в результате взрыва в квартире была выбита стена и произошёл обвал фасада. Предварительно, есть один пострадавший, однако детали происшествия уточняются.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабном лесном пожаре в Краснодарском крае. Со вчерашнего дня пламя распространилось на площадь в 11,2 гектара. Сотрудники экстренных служб пытаются погасить возгорание, но пока этого сделать не удаётся из-за сильного ветра и сложного ландшафта.