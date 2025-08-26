Ричмонд
Пожар произошёл после взрыва газа в многоэтажке в Кировском районе Петербурга

Пожар произошёл в жилой многоэтажке в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба оперативного отдела МЧС Северной столицы.

Источник: Life.ru

Пожар в Кировском районе Петербурга. Видео © Telegram / 78.ru.

По данным МЧС, пламя охватило трёхкомнатную квартиру, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 7 единиц техники и 28 человек личного состава. На момент публикации официального сообщения сведения о пострадавших не поступали.

По информации портала 78.ru, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Источник издания сообщил, что в результате взрыва в квартире была выбита стена и произошёл обвал фасада. Предварительно, есть один пострадавший, однако детали происшествия уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном лесном пожаре в Краснодарском крае. Со вчерашнего дня пламя распространилось на площадь в 11,2 гектара. Сотрудники экстренных служб пытаются погасить возгорание, но пока этого сделать не удаётся из-за сильного ветра и сложного ландшафта.