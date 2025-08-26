Бывший полицейский арестован по делу о пытках и вымогательствах

Бывший сотрудник ГАИ, ранее занимавший должность инспектора ДПС в Каменске-Уральском, арестован, сообщают в пресс-службе СКР по Свердловской области. Его обвиняют в преступлениях по части 3 статьи 163 УК РФ.
По версии следствия, сотрудник ГАИ, являясь участником ОПГ, похищал граждан (в том числе и подростков) на территории Каменска-Уральского и применял к ним насилие.
— Похищаемые против их воли перемещались сообщниками, в частности, в помещение автомойки по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где к ним применялось физическое насилие. Некоторым пострадавшим обвиняемые предъявляли требования имущественного характера, то есть действовали из корыстных побуждений, — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник полиции, по данным следователей, принимал участие в двух таких эпизодах: он избивал нескольких мальчиков в безлюдных местах (в том числе и на автомойке), а также передавал служебную информацию руководителю ОПГ по розыску в отношении последнего, благодаря чему тот мог скрываться больше полугода до его задержания в июле текущего года.
По решению суда обвиняемый заключен по стражу. Также в СК напомнили, что по уголовному делу к ответственности привлекли 14 соучастников (за вымогательство, хулиганство, похищение человека, принуждение к действиям сексуального характера и другие эпизоды), а двое подозреваемых объявлены в розыск.