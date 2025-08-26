Бывший полицейский арестован по делу о пытках и вымогательствах

Сотрудник полиции, по данным следователей, принимал участие в двух таких эпизодах: он избивал нескольких мальчиков в безлюдных местах (в том числе и на автомойке), а также передавал служебную информацию руководителю ОПГ по розыску в отношении последнего, благодаря чему тот мог скрываться больше полугода до его задержания в июле текущего года.