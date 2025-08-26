Прокуратура отреагировала на мощный пожар и хлопок в петербургском доме

«Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в жилом доме № 29 по ул. Стойкости. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в прокуратуре Петербурга.