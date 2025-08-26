Взрыв газа произошел в жилом доме в Петербурге: что известно на данный момент. Фото, видео

Вечером 26 августа, примерно в 19:30 мск, в жилом доме на улице Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, после которого начался пожар в одной из квартир. Сообщается как минимум о двух хлопках перед самим взрывом. По словам очевидцев, в инциденте пострадали двое. Также поступают сообщения о гибели одного человека.