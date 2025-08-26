В МЧС раскрыли масштабы пожара в многоэтажке в Петербурге

Возгорание вечером 26 августа в доме на улице Стойкости в Санкт-Петербурге произошло внутри трехкомнатной квартиры. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Для его ликвидации задействовали около 30 сотрудников экстренных служб. Об этом рассказали в МЧС России.