К поискам пропавшего российского пловца Свечникова подключились волонтеры

Во вторник, 26 августа, к поискам российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести после заплыва в Босфоре, присоединились добровольцы. Об этом РИА Новости рассказала родственница пловца Алена Караман.
Поисково-спасательная операция ведется уже третьи сутки и охватывает всю протяженность Босфора. В работах задействованы водолазы и вертолет, однако на данный момент никаких следов пловца обнаружить не удалось.
Караман уточнила, что волонтеры оказывают помощь на суше, участвуя в наземных поисках, однако она сама пока не успела встретиться с ними лично.
Ранее сообщалось, что Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог самостоятельно выбраться на берег и снять электронный чип. Как пишет газета Hürriyet, турецкие власти начали расследование после исчезновения спортсмена, однако следов его до сих пор не обнаружено. Генеральное консульство России в Стамбуле взаимодействует с местными службами, а поиски продолжаются как на воде, так и на суше.