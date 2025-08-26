К поискам пропавшего российского пловца Свечникова подключились волонтеры

Ранее сообщалось, что Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог самостоятельно выбраться на берег и снять электронный чип. Как пишет газета Hürriyet, турецкие власти начали расследование после исчезновения спортсмена, однако следов его до сих пор не обнаружено. Генеральное консульство России в Стамбуле взаимодействует с местными службами, а поиски продолжаются как на воде, так и на суше.