СК назвал причину пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге

Вечером 26 августа в жилом доме на улице Стойкости, 29 в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, после которого начался пожар. По сообщениям очевидцев, перед взрывом они услышали как минимум два хлопка. В результате инцидента пострадали двое, один из которых погиб — это 35-летний мужчина, выброшенный взрывной волной. В 19:28 по мк МЧС получили сообщение о пожаре на четвертом этаже, где горела трехкомнатная квартира на площади 50 квадратных метров. Для тушения были привлечены 28 человек и 7 единиц техники. Один из очевидцев рассказал, что увидел раненного мужчину около подъезда и слышал грохот, который напугал жителей соседних домов. На месте происшествия работают правоохранительные органы и спасательные службы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.