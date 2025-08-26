После пожара с одним погибшим в Петербурге завели дело

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. После пожара в жилом доме в Кировском районе Санкт-Петербурга, где погиб человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«Следственным отделом по Кировскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
По данным СК, во вторник вечером в квартире многоэтажного дома на улице Стойкости произошел пожар. «По предварительным данным, причиной этого могла послужить неисправность газового оборудования, один человек погиб», — добавили в пресс-службе городского главка СК.
Ранее ГУ МЧС по городу сообщало, что в трехкомнатной квартире по улице Стойкости происходит горение на площади 50 квадратных метров.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга РИА Новости отметили, что ведомство устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в жилом доме № 29 по улице Стойкости. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в городской прокуратуре.