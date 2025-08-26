После пожара с одним погибшим в Петербурге завели дело

В пресс-службе прокуратуры Петербурга РИА Новости отметили, что ведомство устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в жилом доме № 29 по улице Стойкости. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в городской прокуратуре.