Появились кадры со двора дома, где взорвался газ и начался пожар

Примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. URA.RU следит за ходом происшествия в онлайн-трансляции.