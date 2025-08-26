Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге

В Telegram-канале «Фонтанка SPB Online» сообщается, что в квартире произошел взрыв бытового газа, в результате во всех 36 квартирах в подъезде отключили газоснабжение, а жильцов эвакуировали. Также сообщается, что еще как минимум один человек пострадал.