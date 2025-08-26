Ричмонд
Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге

Причиной пожара мог стать взрыв газа из-за неисправности оборудования, сообщили следователи.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Кировском районе, возбужденного уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает в своем Telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, пожар в квартире многоэтажного дома на улице Стойкости произошел вечером 26 августа, в результате погиб человек.

«По предварительным данным, причиной этого могла послужить неисправность газового оборудования», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Фонтанка SPB Online» сообщается, что в квартире произошел взрыв бытового газа, в результате во всех 36 квартирах в подъезде отключили газоснабжение, а жильцов эвакуировали. Также сообщается, что еще как минимум один человек пострадал.

Погибшему было 35 лет, его выбросило из квартиры взрывной волной, пишет Telegram-канал 78.

Ранее сообщалось, что после взрыва газа в Стерлитамаке в Башкирии в больницу доставили 25 человек.