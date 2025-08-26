Жителей петербургского дома, где взорвался газ, эвакуировали в школу

В доме взорвался бытовой газ.
Из дома на улице Стойкости, 29 в Кировском районе Санкт-Петербурга, где произошел взрыв бытового газа, жильцов эвакуировали в школу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Жильцов из дома № 29 с улицы Стойкости разместили в школе № 283», — сообщает журналист. Людям по необходимости оказывают помощь.
Ранее в результате взрыва на улице Стойкости, 29 в Петербурге пострадали двое, один из которых погиб — это 35-летний мужчина, выброшенный взрывной волной. МЧС получили сообщение о пожаре на четвертом этаже, где горела трехкомнатная квартира на площади 50 квадратных метров. Для тушения были привлечены 28 человек и семь единиц техники.