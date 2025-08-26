Жителей петербургского дома, где взорвался газ, эвакуировали в школу

Ранее в результате взрыва на улице Стойкости, 29 в Петербурге пострадали двое, один из которых погиб — это 35-летний мужчина, выброшенный взрывной волной. МЧС получили сообщение о пожаре на четвертом этаже, где горела трехкомнатная квартира на площади 50 квадратных метров. Для тушения были привлечены 28 человек и семь единиц техники.