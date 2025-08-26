Взрыв газа произошел в петербургской многоэтажке. Фото, видео

Местные жители уверяют, что слышали два хлопка перед взрывом.
В Санкт-Петербургае вечером 26 августа, около 19:45 по московскому времени, в жилом доме по улице Стойкости, 29 произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. На месте происшествия оказался корреспондент URA.RU.
Известно, что огонь выжег трехкомнатную квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, один человек погиб, информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. Самые яркие кадры с места ЧП и неподдельные эмоции очевидцев — в нашей фотогалерее.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров предоставлено читателем URA.RUПламя было заметно издалека предоставлено читателем URA.RUПо данным очевидцев, тело мужчины выбросило на улицу из квартиры взрывной волной предоставлено читателем URA.RUТочные причины ЧП еще устанавливаются Анна Хомлюк © URA.RUЖильцы соседнего дома рассказали, что у них от взрыва затряслись стекла Анна Хомлюк © URA.RU Анна Хомлюк © URA.RU Ближе к полуночи на месте остались только представители экстренных служб.