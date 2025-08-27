В Самаре допрашивают свидетелей по делу экс-главы областного МЧС

В Самаре продолжается разбирательство по уголовному делу, фигурантом которого является экс-глава областного управления МЧС Олег Бойко. Ему инкриминируют взяточничество.
Ленинский районный суд 26 августа на очередном слушании вынес решение о продлении ареста имущества еще одного фигуранта дела, бывшего руководителя отдела надзорной деятельности МЧС Алексея Мамыкина. Подсудимый ходатайствовал о снятии ареста с земельного надела, утверждая, что он является собственностью его жены.
Также на заседании была назначена дата следующего слушания, запланированного на 2 сентября, где будут заслушиваться показания свидетелей. В ходе текущих прений успели опросить лишь двоих. Всего по делу проходит более тридцати свидетелей.