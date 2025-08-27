Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре допрашивают свидетелей по делу экс-главы областного МЧС

Ему инкриминируют взяточничество.

В Самаре продолжается разбирательство по уголовному делу, фигурантом которого является экс-глава областного управления МЧС Олег Бойко. Ему инкриминируют взяточничество.

Ленинский районный суд 26 августа на очередном слушании вынес решение о продлении ареста имущества еще одного фигуранта дела, бывшего руководителя отдела надзорной деятельности МЧС Алексея Мамыкина. Подсудимый ходатайствовал о снятии ареста с земельного надела, утверждая, что он является собственностью его жены.

Также на заседании была назначена дата следующего слушания, запланированного на 2 сентября, где будут заслушиваться показания свидетелей. В ходе текущих прений успели опросить лишь двоих. Всего по делу проходит более тридцати свидетелей.