ФСБ задержала группу обнальщиков в Уфе. Видео

Мошенники вывели десятки миллионов. При обыске сотрудники УФСБ изъяли наличные — более трех миллионов, криптовалюту — 15 миллионов рублей и более 120 телефонов. Вознаграждение от заказчиков составляло от 1,5% до 4,5% в зависимости от объема операций. Дело возбуждено по шестой части статьи 187 Уголовного кодекса РФ.