ФСБ задержала группу обнальщиков в Уфе. Видео

УФСБ по Башкирии пресекли деятельность двух уфимцев, которые организовали схему по обналичиванию денег из теневого сектора экономики. Они осуществляли все через подставные карты и криптообменники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

За выполнение нелегальных услуг участники получали вознаграждение в размере от 1,5 до 4,5 процентов от переводимой суммы.

«Двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они в круглосуточном режиме принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг», — пишет Ирина Волк.

Мошенники вывели десятки миллионов. При обыске сотрудники УФСБ изъяли наличные — более трех миллионов, криптовалюту — 15 миллионов рублей и более 120 телефонов. Вознаграждение от заказчиков составляло от 1,5% до 4,5% в зависимости от объема операций. Дело возбуждено по шестой части статьи 187 Уголовного кодекса РФ.

