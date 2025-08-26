Один человек погиб при пожаре в жилом доме Петербурга

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
На улице Стойкости загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже жилого дома. Пожарные оперативно прибыли на место. Для тушения огня были задействованы семь единиц техники и 28 человек личного состава.
По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв бытового газа из-за неисправности газового оборудования. В результате один мужчина получил травмы, а другой, 35-летний местный житель, погиб на месте. Пострадавший был оперативно госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме, в котором погиб человек. Следователи квалифицируют происшествие как причинение смерти по неосторожности.
Ранее KP.RU сообщал, число жертв происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области достигло 28 человек. Губернатор региона Павел Малков уточнил, что в больницах Рязани и Москвы продолжают лечиться 37 пострадавших, еще 120 человек проходят амбулаторное лечение.