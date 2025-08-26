Петербуржцы не смогли остаться в стороне после взрыва газа в доме

Жители Санкт-Петербурга откликнулись на беду жильцов дома № 29 на улице Стойкости, где 26 августа вечером произошел взрыв бытового газа. Горожане из соседних домов несут необходимые вещи в школу, в которой разместили эвакуированных. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.