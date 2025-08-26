Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцы не смогли остаться в стороне после взрыва газа в доме

Жители Санкт-Петербурга откликнулись на беду жильцов дома № 29 на улице Стойкости, где 26 августа вечером произошел взрыв бытового газа. Горожане из соседних домов несут необходимые вещи в школу, в которой разместили эвакуированных. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Горожане несут вещи для жильцов.

Жители Санкт-Петербурга откликнулись на беду жильцов дома № 29 на улице Стойкости, где 26 августа вечером произошел взрыв бытового газа. Горожане из соседних домов несут необходимые вещи в школу, в которой разместили эвакуированных. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Жильцы соседних домов сами вызвались нести вещи теплые эвакуированным в школу № 283. Также передают туда и корм для домашних питомцев», — сообщает журналист.

Ранее в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир на четвертом этаже. URA.RU следит за ходом происшествия в онлайн-трансляции.