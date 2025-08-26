На ChatGPT подали в суд из-за смерти подростка

Ранее пенсионер из США попал в психиатрическую больницу после трёх месяцев соблюдения диеты, разработанной ChatGPT. Мужчина исключил из рациона соль и обратился к ИИ за советом. Нейросеть предложила диету с бромидом натрия, не предупредив о его токсичности. В результате у мужчины развились паранойя, галлюцинации и дезориентация — он подозревал соседей в отравлении. В больнице после попытки побега его направили на принудительное лечение.