На ChatGPT подали в суд из-за смерти подростка

Родители 16-летнего подростка, покончившего с собой, подали иск против компании OpenAI и её главы Сэма Альтмана, обвинив чат-бот ChatGPT в смерти сына. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебные документы.

Источник: Life.ru

Согласно 40-страничному исковому заявлению, ChatGPT в общении с подростком не прекратил диалог с ним и не активировал «экстренный протокол», когда мальчик рассказал чат-боту о планах покончить с собой.

Иск направлен в высший суд Калифорнии в Сан-Франциско. Семья мальчика обвиняет компанию в причинении смерти, дефектах чат-бота и отсутствии предупреждений о рисках использования продукта. В октябре 2024 года CBS сообщал о похожем случае — жительница Флориды подала в суд на компанию Character.AI и корпорацию Google, утверждая, что чат-бот виноват в смерти её 14-летнего сына. Это уже второй подобный иск против разработчиков ИИ в США.

Ранее пенсионер из США попал в психиатрическую больницу после трёх месяцев соблюдения диеты, разработанной ChatGPT. Мужчина исключил из рациона соль и обратился к ИИ за советом. Нейросеть предложила диету с бромидом натрия, не предупредив о его токсичности. В результате у мужчины развились паранойя, галлюцинации и дезориентация — он подозревал соседей в отравлении. В больнице после попытки побега его направили на принудительное лечение.