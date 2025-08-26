Мощный взрыв и вылетевший мужчина: что рассказали очевидцы о взрыве в питерском доме

В результате взрыва погиб мужчина. По словам жителей соседних домов, пострадавший вылетел прямо из окон квартиры. Пожар произошел на третьем этаже, а после перекинулся на четвертый. Жительница дома напротив Оксана рассказала, что в ее квартире затряслись стекла из-за взрыва. По словам жильца дома, в котором произошел взрыв, он услышал грохот, когда смотрел телевизор. Он увидел, как около подъезда лежал мужчина весь в крови. Всех жителей дома поселят в ближайшей 283 школе. Сейчас туда направляют всех жильцов. В подъезд, в котором произошел взрыв, сейчас никого не пускают. Работает оперативная группа, сообщает один из жильцов. Ребенок, живущий в доме напротив, услышал взрыв через наушники. Об этом рассказала мама мальчика. Общее количество пострадавших на данный момент — четыре человека. Из-за пожара пострадали две квартиры.